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Наоми Кэмпбелл, Изабель Гулар, Тейлор Хилл: топ-модели на автогонках в Монако
В Монако прошел очередной этап гонок "Формула-1", на который в качестве гостей собрались известные манекенщицы.
Традиционно Гран-при Монако собирает множество селебрити на своих трибунах. А тем более в этом году многие из них приехали на 78-й Каннский кинофестиваль, поэтому не могли пропустить и такое масштабное спортивное событие, которое проходило в полутора часах езды.
На «Формуле-1» в этом году были замечены и топ-модели, среди которых Наоми Кэмпбелл, Изабель Гулар, Тейлор Хилл и Фрида Аасен.
55-летняя супермодель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл появилась на гонках в трикотажном асимметричном белом платье на одно плечо, которое дополнила чокером с кулон в виде сердца и нежно-розовыми солнцезащитными очками.
30-летняя норвежская модель Фрида Аасен надела на мероприятие белую рубашку и бежевую мини-юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги.
40-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар — пришла на гонку в серебристом укороченном жакете, расшитом пайетками, и в черных длинных брюках. Компанию ей составил ее жених — 34-летний немецкий футболист Кевин Трапп.
«Ангел» бренда Victoria’s Secret — 29-летняя Тейлор Хилл — надела джинсовый короткий сарафан, который дополнила серьгами с камнями.
Напомним, на гонках также были замечены Лорен Санчес и Джефф Безос, свадьба которых уже скоро состоится в Венеции и по праву станет свадьбой года.