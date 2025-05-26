Наоми Кэмпбелл, Изабель Гулар, Тейлор Хилл: топ-модели на автогонках в Монако

Тейлор Хилл

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Традиционно Гран-при Монако собирает множество селебрити на своих трибунах. А тем более в этом году многие из них приехали на 78-й Каннский кинофестиваль, поэтому не могли пропустить и такое масштабное спортивное событие, которое проходило в полутора часах езды.

На «Формуле-1» в этом году были замечены и топ-модели, среди которых Наоми Кэмпбелл, Изабель Гулар, Тейлор Хилл и Фрида Аасен.

55-летняя супермодель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл появилась на гонках в трикотажном асимметричном белом платье на одно плечо, которое дополнила чокером с кулон в виде сердца и нежно-розовыми солнцезащитными очками.

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Наоми Кэмпбелл

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен надела на мероприятие белую рубашку и бежевую мини-юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Фрида Аасен

40-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар — пришла на гонку в серебристом укороченном жакете, расшитом пайетками, и в черных длинных брюках. Компанию ей составил ее жених — 34-летний немецкий футболист Кевин Трапп.

Изабель Гулар

Изабель Гулар

«Ангел» бренда Victoria’s Secret — 29-летняя Тейлор Хилл — надела джинсовый короткий сарафан, который дополнила серьгами с камнями.

Тейлор Хилл

Напомним, на гонках также были замечены Лорен Санчес и Джефф Безос, свадьба которых уже скоро состоится в Венеции и по праву станет свадьбой года.

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