Наоми Кэмпбелл пришла на фэшн-шоу с очень длинными рукавами и в обуви со вздутыми воздушными шариками

Папарацци подловили Наоми Кэмпбелл по дороге на показ коллекции бренда Loewe сезона осень/зима 2023-2024, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Манекенщица выбрала для своего выхода образ total black. На ней был кожаный тренч с прорезями для рук на очень длинных рукавах и брюки-клеш.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

А вот обута Наоми были в очень странную обувь – она была щедро облеплена вздутыми воздушными шарами пастельных оттенков.

"Черная пантера" сделала скромную прическу, закрепив бантом несколько прядей сзади, надела черные очки, а в макияже сделала акцент на медных румянах. На шее у нее были серебряные цепочки, а на руке – черный браслет. В руке Кэмпбелл держала небольшую светлую сумочку.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

А день назад Наоми приняла участие в фэшн-шоу бренда Off-White в Париже. Она продефилировала в двух эффектных луках total black.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Напомним, на Лондонской неделе моды Кэмпбелл появилась в экстравагантной белой пуховой куртке от Moncler стоимостью 388 тысяч гривен.

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