Наоми Кэмпбелл продефилировала на шоу Alexander McQueen в Лондоне

Наоми Кэмпбелл 51, но ее карьера не сбавляет оборотов и сейчас.

Вчера британская манекенщица приняла участие в показе новой весенне-летней коллекции 2022 от Alexander McQueen. Показ состоялся в Лондоне.

Супермодель выглядела невероятно, дефилируя по подиуму в объемной черной юбкой из тюля и укороченном пиджаке, украшенном серебристыми элементами. На ней были черные туфли на каблуках и что-то наподобие колгот, которые так же были усыпаны серебряными украшениями. На шее у Кэмпбелл было колье и массивный кулон на тонкой цепочке.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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Волосы звезды были распущены, а на лице был красивый макияж. Ранее на французской Неделе моды Наоми блистала на показе Balmain. Французский Модный дом Balmain отпраздновал 10-летие на должности креативного директора Оливье Рустена роскошным живым шоу, в котором кроме Кэмпбелл принимали участие Карла Бруни, Мила Йовович и Наталья Водянова.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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