Наоми Кэмпбелл удивила новым образом в Милане: 56-летняя модель стала блондинкой

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

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56-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл удивила поклонников неожиданной сменой имиджа во время своего появления на модном мероприятии в Милане. Супермодель продемонстрировала длинные светлые волосы, отказавшись от привычного темного оттенка.

Кэмпбелл появилась на мероприятии Vogue World: Milano, которое состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II. Наоми стала одной из звезд масштабного фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды.

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Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Для выхода модель выбрала элегантный черный костюм, который дополнила крупными солнцезащитными очками. Главной деталью ее нового имиджа стали длинные волосы светлого оттенка. При этом Наоми не полностью отказалась от своего натурального цвета: у корней остался темный оттенок, создавший заметный контраст со светлыми прядями.

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Отметим, Vogue World: Milano собрал множество знаменитостей, среди которых были Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид, Памела Андерсон и Моника Беллуччи. Мероприятие прошло в рамках Миланской недели моды сезона весна-лето 2027.

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл в мини-шортах сходила в спортзал.

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