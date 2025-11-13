Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским и подарила ему необычную книгу

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Британская супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл прибыла в Ватикан, где у нее состоялась аудиенция с Папой Львом XIV. 55-летняя женщина выбрала элегантный и сдержанный образ, как и положено для подобного мероприятия.

Наоми надела черный костюм с жакетом и юбкой от итальянского Модного дома Dolce & Gabbana, который дополнила белой рубашкой, сумкой с короткой ручкой и остроносыми туфлями с открытой пяткой.

Также Кэмпбелл надела парик с длинными черными волосами, который украсила лаконичной кружевной мантильей.

Во время встречи с понтификом Кэмпбелл подарила ему книгу La Via Delle Spezie, название которой можно примерно перевести как «Путь специй» — это обзор роли специй на протяжении всей истории.

Наоми Кэмпбелл дарит Папе Льву XIV книгу о специях / © Associated Press

Напомним, что Лев XIV — первый Папа Римский, родившийся в США. Он возглавил церковь в этом году и на его интронизации присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.