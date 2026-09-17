Наоми Уоттс и Лив Шрайбер воссоединились ради дочери: Кай покорила подиум Недели моды в Нью-Йорке

Наоми Уоттс и Лив Шрайбер / © Associated Press

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Бывшие супруги, актёры Наоми Уоттс и Лив Шрайбер, вместе посетили Неделю моды в Нью-Йорке и сидели в первом ряду на показе коллекции Thom Browne «весна-лето 2027 года. Такой совместный выход актеров не случаен, ведь они пришли на мероприятие, чтобы поддержать свою 17-летнюю дочь Кай, которая активно развивает карьеру модели и принимала участие в показе.

Лив выглядел элегантно в вельветовом костюме, а Воттс надела жилет поверх рубашки с воротником и галстуком, дополнив образ шортами в тон.

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Лив Шрайбер, Наоми Уоттс, Деми Мур и Анна Винтур на презентации коллекции Thom Browne весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Наоми Уоттс и Лив Шрайбер / © Associated Press

Кай, тем временем, выглядела потрясающе в одном из нарядов дизайнера с мотивом бабочек и эффектным пастельным макияжем, напоминающим радугу. Наряд модели состоял из боди и длинной юбки.

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Кай Шрайбер / © Associated Press

Особого внимания заслуживало её появление на подиуме, ведь это было целое шоу — модель, словно бабочка, вышла из белого объёмного кокона. Кай великолепно исполнила свою роль, и её театральное появление произвело большое впечатление на гостей показа.

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Пара рассталась в 2016 году после 11 лет отношений, но они регулярно появляются вместе ради своих детей. Помимо Кая, Лив и Наоми также воспитывают 19-летнего сына Сашу. Оба актёра впоследствии поженились во второй раз — Уоттс вышла замуж за Билли Крудапа в 2023 году, а Шрайбер в том же году женился на бывшей королеве красоты Тейлор Нейзен.

Пока старший брат Кай учится в колледже, она активно строит карьеру модели. Её дебют на подиуме состоялся в марте 2025 года на показе коллекции Valentino осень-зима 2025 года авторства Алессандро Микеле во время Недели моды в Париже. С тех пор она выходила на подиум для Jean Paul Gaultier, Fendi, Celine и Jason Wu.

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