Наоми Уоттс получила звезду на Аллее славы: поддержать актрису пришел ее старший сын-красавец
Актриса стала 2825-й звездой, чье имя появилось на Голливудской Аллее славы.
На важном мероприятии Наоми Уоттс появилась в простом платье пастельного цвета длины миди. Оно было скромное, классическое и элегантное. Дополнила она наряд черными босоножками от Céline с ремешками, поясом на талии, легкой укладкой и макияжем.
Пришли поддержать Наоми ее муж Билли Крудап и сын от первого брака 18-летний Саша Шрайбер. Молодой человек был в костюме, белой рубашке и галстуке. Во время церемонии Уоттс, Саша и Крудап улыбались для совместной фотографии.
«Я так горжусь своими детьми. Мой сын Саша, первокурсник Южнокалифорнийского университета, приехал сюда прямо с занятий», — сказала Уоттс, улыбаясь и глядя на него во время своей речи.
Также она позировала со своей звездой в рамке. Для нее это был особый и счастливый день.
Дочь Наоми — 16-летняя Кай Шрайбер — по какой-то причине на мероприятии не появилась, хотя у нее с мамой отличный отношения и они не раз вместе посещали меропряития на Неделе моды и различные премьеры. Также Кай, помимо того, что учится в старших класах, строит карьеру модели и не раз выходила на подиум, в частности принимала участие в показе Valentino.