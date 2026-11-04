Наоми Уоттс продемонстрировала изысканный и дерзкий уличный стиль во время промотура сериала

Наоми Уоттс / © Getty Images

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Наоми Уоттс активно продвигает новый сезон сериала «All’s Fair», в котором снялась вместе с Ким Кардашьян. Актриса посещает презентации проекта в разных странах, а также дает различные интервью, чтобы рассказать о своей работе.

Образы для Наоми подбирает стилистка Жан-Энн Уильямс, и несколько интересных ансамблей от неё Наоми продемонстрировала в Нью-Йорке. Сначала актриса привлекла внимание в эффектном наряде из коллекции Balmain осень-зима 2026. Она выбрала ультракороткое жаккардовое мини-платье, длина которого подчеркивала ноги. У платья также были укороченные рукава и выразительные плечи с подкладкой. Под платье актриса надела черные полупрозрачные колготки в мелкий горошек, которые добавили образу еще один фактурный элемент. В руке она несла чёрную кожаную сумку DeMellier London Stockholm, а на ногах были ярко-жёлтые туфли. Завершили образ большие чёрные солнцезащитные очки.

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Наоми Уоттс / © Getty Images

Впоследствии актриса также продемонстрировала образ в стиле француженки, сочетая модные широкие джинсы с белой футболкой и оверсайзным жакетом в клетку, рукава которого она закатала. Акцентами этого образа стали такие детали, как яркий красный платок на шее, большой белый цветок на лацкане жакета и черный пояс с золотой пряжкой.

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Наоми Уоттс / © Getty Images

А вот во время премьерного показа сериала звезда вышла на красную дорожку в элегантном чёрном платье из бархата от Mugler, без бретелек.

Наоми Уоттс / © Associated Press

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