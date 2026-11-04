ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Наоми Уоттс продемонстрировала изысканный и дерзкий уличный стиль во время промотура сериала

На этот раз актриса продемонстрировала сразу несколько разноплановых образов, заслуживающих внимания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс активно продвигает новый сезон сериала «All’s Fair», в котором снялась вместе с Ким Кардашьян. Актриса посещает презентации проекта в разных странах, а также дает различные интервью, чтобы рассказать о своей работе.

Образы для Наоми подбирает стилистка Жан-Энн Уильямс, и несколько интересных ансамблей от неё Наоми продемонстрировала в Нью-Йорке. Сначала актриса привлекла внимание в эффектном наряде из коллекции Balmain осень-зима 2026. Она выбрала ультракороткое жаккардовое мини-платье, длина которого подчеркивала ноги. У платья также были укороченные рукава и выразительные плечи с подкладкой. Под платье актриса надела черные полупрозрачные колготки в мелкий горошек, которые добавили образу еще один фактурный элемент. В руке она несла чёрную кожаную сумку DeMellier London Stockholm, а на ногах были ярко-жёлтые туфли. Завершили образ большие чёрные солнцезащитные очки.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Впоследствии актриса также продемонстрировала образ в стиле француженки, сочетая модные широкие джинсы с белой футболкой и оверсайзным жакетом в клетку, рукава которого она закатала. Акцентами этого образа стали такие детали, как яркий красный платок на шее, большой белый цветок на лацкане жакета и черный пояс с золотой пряжкой.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

А вот во время премьерного показа сериала звезда вышла на красную дорожку в элегантном чёрном платье из бархата от Mugler, без бретелек.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie