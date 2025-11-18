Нападение фаната на Ариану Гранде: появились новые подробности инцидента

Ариана Гранде

В Сингапуре суд вынес приговор по делу, всколыхнувшему мир шоу-бизнеса: 26-летний Джонсон Вэн приговорен к девяти дням заключения после нападения на Ариану Гранде во время премьеры ее нового фильма «Wicked: Чародейка. Часть 2».

Инцидент на премьере

Происшествие произошло 13 ноября на «красной» дорожке в Universal Studios Singapore. Ариана Гранде, которая в ленте возвращается к роли Глинды, шла вместе со своими коллегами Синтией Эриво, Мишель Йео и Джеффом Голдблюмом, как вдруг мужчина в белой рубашке внезапно перепрыгнул через ограждение и бросился к ней.

Синтия Эриво, Ариана Гранде, Мишель Ео, Джефф Голдблю/Фото пресс-службы дистрибьютора

На многочисленных видеозаписях видно, как Вэн хватает певицу за плечи и силой притягивает к себе, пока шокированная Гранде пытается отойти назад. Защитить Ариану мгновенно бросилась Синтия Эриво — исполнительница роли Эльфабы. Она стояла между нападающим и Гранде пока подбежала охрана и оттащила мужчину.

Впоследствии выяснилось, что нападавшим был Джонсон Вэн, известный в соцсетях как «Пижамный человек». Ранее он уже срывал концерты Кэти Перри, The Weeknd и спортивные матчи.

Ариана Гранде и Синтия Эриво/Фото пресс-службы дистрибьютора

Вторая попытка прорыва и арест

По материалам суда, после первого нападения Вен еще раз пытался перепрыгнуть через барьер, но охрана прижала его к земле.

Вен опубликовал собственное видео инцидента в Instagram, написав: «Дорогая Ариана Гранде, спасибо, что позволила мне прыгать с тобой на желтой дорожке».

Судебный приговор

Сингапурский суд признал его виновным. Судья Кристофер Го назвал Вена «искателем внимания», который «будет повторять это снова», учитывая его историю срывов мероприятий.

«Возможно, вы думали, что и на этот раз не будет последствий. Вы ошибаетесь. Действия человека всегда имеют последствия», — сказал судья.

Прокуроры настаивали, что Вен — «серийный злоумышленник», который провоцирует инциденты ради популярности.

Мужчину приговорили к девяти дням заключения, хотя закон предусматривал до трех месяцев тюрьмы и штраф.

Почему инцидент вызвал особое возмущение

Гранде ранее рассказывала о своей борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) после взрыва на ее концерте в Манчестере в 2017 году, в результате которого погибло 22 человека.

«Да, это настоящая вещь. Я знаю эти семьи и своих поклонников, и каждый там также пережил это очень много», — сказала Гранде британскому Vogue в 2018 году. «Трудно об этом говорить, потому что так много людей понесли такую тяжелую, огромную потерю… Я чувствую, что мне даже не следует говорить о собственном опыте — будто я даже не должна ничего говорить. Не думаю, что когда-нибудь смогу говорить об этом и не плакать».

Ариана Гранде/Фото пресс-службы дистрибьютора

В том же интервью она рассказала о своей постоянной борьбе с тревогой.

«Я думаю, что многие люди испытывают тревогу, особенно сейчас… Моя тревога является тревогой», — сказала она. «У меня всегда была тревога. Я никогда об этом не говорила, потому что думала, что она есть у всех, но когда я вернулась домой из тура (в сентябре 2017 года), она была самой сильной, кажется, в моей жизни».

Гранде инцидент не комментировала, однако продолжила участие в промотуре.

Синтия Эриво через несколько дней после события намекнула на пережитое, говоря: «Мы уже проходили через кое-что… даже на прошлой неделе».

О фильме:

Нападение произошло во время премьеры второй части грандиозной экранизации бродвейского мюзикла «Wicked», ставшей глобальным культурным феноменом.

Ариана Гранде возвращается как очаровательная и добрая Глинда. Синтия Эриво — в роли Эльфабы, чья судьба становится еще более драматичной. Мишель Йео и Джефф Голдблюм дополняют звездный актерский состав.

Актеры фильма/Фото пресс-службы дистрибьютора

Мюзикл продолжает историю, начатую в «Wicked: Чародейка», и раскрывает финальные события, которых ждали фанаты классического мюзикла более десятилетия.

Несмотря на инцидент, интерес к фильму только растет — и ожидается, что он станет одним из крупнейших релизов года.

«Wicked: Чародейка. Часть 2» выходит в украинский прокат уже 19 ноября.