Напоминала богиню: польская модель посетила модный показ в ярком платье и золоте

Она стала гостьей одного из самых ожидаемых и роскошных модных шоу Парижа.

Польская модель Сабина Якубович, которая не раз украшала обложки Vogue и других известных глянцев, посетила Неделю моды в Париже. Звезда появилась на презентации коллекции весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli в необычном ярко-красном платье.

Наряд Сабины был с длинными рукавами и драпировкой на юбке. Также на юбке был высокий разрез, который открывал ноги и позволял демонстрировать босоножки анатомического дизайна.

Однако главным украшением платья был огромный капюшон в виде накидки, а также массивные золотые украшения - браслеты-манжеты и очки.

Сабина Якубович / Фото: Getty Images

Также снимками в этом образе она поделилась и в Instagram.

Напомним, что весной прошлого года во время Каннского кинофестиваля девушка удивляла эффектным асимметричным платьем василькового цвета с вырезом на животе.

Читайте также: