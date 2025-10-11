ТСН в социальных сетях

Напоминала фею: супермодель 90-х Хелена Кристенсен посетила балет в оригинальном полосатом платье

На первый взгляд ее платье казалось простым, однако на самом деле оно было изысканым и продуманым.

Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Датская супермодель 90-х, известная своим сотрудничеством с такими гигантами мира моды, как Versace, Prada, Chanel, а также как одна из первых «ангелов» Victoria’s Secret, появилась в потрясающем творении бренда Iris Van Herpen.

Хелена Кристенсен, которой сейчас 56 лет, носила легкое полностью плиссированное платье из полосатой полупрозрачной ткани. На груди у платья был вырез, а также прозрачные вставки ткани.

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Когда Хелена двигалась, ее наряд эффектно развивался, поскольку ткань была невесомой и нежной. Кристенсен дополнила образ прической с волнистыми локонами до плеч, а ее макияж сочетал интенсивную красную помаду и подчеркнутые глаза.

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Также это мероприятие посетила Сара Джессика Паркер — звезда сериала «Секс в большом городе». Знаменитая 60-летняя актриса выбрала черно-бежевое платье от Iris Van Herpen с гигантскими театральными черными крыльями из эффектной сетчатой ​​ткани.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

