Напоминала фею: супермодель 90-х Хелена Кристенсен посетила балет в оригинальном полосатом платье
На первый взгляд ее платье казалось простым, однако на самом деле оно было изысканым и продуманым.
Датская супермодель 90-х, известная своим сотрудничеством с такими гигантами мира моды, как Versace, Prada, Chanel, а также как одна из первых «ангелов» Victoria’s Secret, появилась в потрясающем творении бренда Iris Van Herpen.
Хелена Кристенсен, которой сейчас 56 лет, носила легкое полностью плиссированное платье из полосатой полупрозрачной ткани. На груди у платья был вырез, а также прозрачные вставки ткани.
Когда Хелена двигалась, ее наряд эффектно развивался, поскольку ткань была невесомой и нежной. Кристенсен дополнила образ прической с волнистыми локонами до плеч, а ее макияж сочетал интенсивную красную помаду и подчеркнутые глаза.
Также это мероприятие посетила Сара Джессика Паркер — звезда сериала «Секс в большом городе». Знаменитая 60-летняя актриса выбрала черно-бежевое платье от Iris Van Herpen с гигантскими театральными черными крыльями из эффектной сетчатой ткани.