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Напоминала Красную Шапочку: итальянская топ-модель Мариякарла Босконо на Венецианском кинофестивале

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
809
Время на прочтение
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Напоминала Красную Шапочку: итальянская топ-модель Мариякарла Босконо на Венецианском кинофестивале

Мариякарла Босконо / Фото: Associated Press

Звезда подиума выбрала роскошное и сексуальное платье от итальянского бренда.

30 августа Венеции, на острове Лидо, стартовал знаменитый Венецианский кинофестиваль. В этом году мероприятие празднует круглую дату, поскольку его проведут в 80-й раз. Но несмотря на юбилей кинофестиваля, много голливудских звезд на нем мы не увидим из-за продолжающейся исторической забастовки актеров и сценаристов.

Тем не менее в первый день мероприятия на открытие пришла итальянская топ-модель Мариякарла Босконо. 42-летняя звезда посмотрела картину "Команданте" итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса.

На красную дорожку Мариякарла решила выйти в красном - на ней было необычное платье от Модного дома Dolce & Gabbana. Верх наряда был корсетным, с множеством завязок и шнуровок, а низ - из тонкого, полупрозрачного шифона и имел очень длинный шлейф.

Мариякарла Босконо / © Getty Images
Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

Дополняли наряд полупрозрачные перчатки, чулки и туфли на каблуках. На голове у модели был также легкий капюшон, в котором она напоминала Красную Шапочку.

Мариякарла Босконо / © Associated Press
Мариякарла Босконо / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
809
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