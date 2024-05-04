Напоминала снежный ком: певица Розалия в странном меховом пальто под прицелом папарацци

Испанская суперзвезда - 31-летняя Розалия - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии NBC после интервью. Певица выглядела стильно и необычно, поскольку на ней было мини-пальто креативного дизайна.

Наряд представлял из себя огромный круглый меховой шар-кейп, поскольку рукавов у наряда не было, а только прорези для рук спереди. Сделано изделие было из эко-меха.

Дополнила наряд испанка черными капроновыми колготками, белыми туфлями, а также солнцезащитными очками. Свои роскошные черные волосы Розалия распустила и заправила за ворот наряда.

Розалия / Фото: Getty Images

Хотя этот наряд смотрится довольно необычно, но ранее подобное изделие уже можно было увидеть на Рианне. Певица носила красный кейп-сердце от Saint Laurent из меха лисы, стилизованный под моду 80-х годов.

Рианна / Фото: Getty Images

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