Напоминала выпускницу: Скарлетт Йоханссон на презентации фильма "Город астероидов"

Для мероприятия она выбрала платье из новой коллекции.

38-летняя актриса Скарлетт Йоханссон посетила Alice Tully Hall в Нью-Йорке, поскольку там состоялась презентация нового фильма с ее участием "Город астероидов".

Перед камерами звезда появилась в белоснежном платье из круизной коллекции 2024 бренда Carolina Herrera. Наряд имел много оборок и обтягивал фигуру Скарлетт, а вот его нижняя часть была выполнена в виде юбки со складками.

Декольте платье было украшено большим цветком - одним из главных трендов этого года. Наряд актриса дополнила серьгами с жемчугом, несколькими драгоценными камнями, туфлями со стразами и красным маникюром. Волосы звезда уложила на один бок и подкрутила.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Образ актрисы выглядел довольно мило, но из-за сочетания прически и длины платья Скарлетт больше напоминала не успешную актрису, а выпускницу 1980-х годов.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Также на мероприятии появилась ее коллега по фильму - актриса Марго Робби. На звезде было платье от Schiaparelli.

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