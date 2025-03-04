Напоминала звезд старого Голливуда: Эль Фэннинг очаровала элегантным платьем на "Оскаре"

Актриса посетила 97-ю церемонию вручения премии "Оскар".
Эль Фэннинг выглядела сногсшибательно в очень элегантном вечернем платье, в котором напоминала эстетику присущую актрисам Старого Голливуда - Одри Хепберн, Грейс Келли и Риты Хейворт. Наряд Эль был создан для нее брендом Givenchy.
Белое платье выполнено из красивого цветочного кружева, у него было фигурное декольте, широкие бретельки и длинная накидка-шлейф.
Единственным контрастным акцентом платья стал широкий черный пояс на талии с бантом. Образ Фэннинг дополнили бриллианты, яркий макияж с черными стрелками на глазах, а также высокая прическа с пучком.
Затем на вечеринку Vanity Fair Oscar Party Эль пришла в очень похожем наряде от Givenchy, но уже черного цвета. Оно тоже было сшито из кружева, расшито бисером, а вот яркими акцентами лука стали красный пояс на талии, а также туфли. Образ дополняли украшения от Cartier.
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