Напоминала звезд старого Голливуда: Эль Фэннинг очаровала элегантным платьем на "Оскаре"

Эль Фэннинг выглядела сногсшибательно в очень элегантном вечернем платье, в котором напоминала эстетику присущую актрисам Старого Голливуда - Одри Хепберн, Грейс Келли и Риты Хейворт. Наряд Эль был создан для нее брендом Givenchy.

Белое платье выполнено из красивого цветочного кружева, у него было фигурное декольте, широкие бретельки и длинная накидка-шлейф.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Единственным контрастным акцентом платья стал широкий черный пояс на талии с бантом. Образ Фэннинг дополнили бриллианты, яркий макияж с черными стрелками на глазах, а также высокая прическа с пучком.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Затем на вечеринку Vanity Fair Oscar Party Эль пришла в очень похожем наряде от Givenchy, но уже черного цвета. Оно тоже было сшито из кружева, расшито бисером, а вот яркими акцентами лука стали красный пояс на талии, а также туфли. Образ дополняли украшения от Cartier.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

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