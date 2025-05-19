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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Напомнила мать на "Оскаре": дочь Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в зеленом платье

Молодая актриса сыграла в новом фильме режиссера Уэса Андерсона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Миа Триплтон

Миа Триплтон / © Associated Press

24-летняя Миа Триплтон привлекла внимание в Каннах, поскольку является дочерью оскароносной звезды Кейт Уинслет.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Девушка посетила кинофестиваль, чтобы презентовать фильм «Финикийская схема», в котором сыграла. Молодая актриса блистала перед камерами в наряде от Oscar de la Renta — длинном зеленом платье-бюстье со шлейфом.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

На бюстье этот наряд украшали элегантные драпировки из ткани, а также интересная золотая ветка с листьями.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Образ Миа завершила прической с легкими локонами, макияжем и золотыми украшениями, а в ее ушах можно рассмотреть большие бриллиантовые серьги.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

В этом вечернем наряде Миа напомнила свою мать Кейт Уинслет в зеленом платье с золотой вышивкой, которое та носила в 1998 году на церемонии вручения премии «Оскар».

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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