Напомнила мать на "Оскаре": дочь Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в зеленом платье

Миа Триплтон / © Associated Press

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24-летняя Миа Триплтон привлекла внимание в Каннах, поскольку является дочерью оскароносной звезды Кейт Уинслет.

Миа Триплтон / © Associated Press

Девушка посетила кинофестиваль, чтобы презентовать фильм «Финикийская схема», в котором сыграла. Молодая актриса блистала перед камерами в наряде от Oscar de la Renta — длинном зеленом платье-бюстье со шлейфом.

Миа Триплтон / © Associated Press

На бюстье этот наряд украшали элегантные драпировки из ткани, а также интересная золотая ветка с листьями.

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Миа Триплтон / © Associated Press

Образ Миа завершила прической с легкими локонами, макияжем и золотыми украшениями, а в ее ушах можно рассмотреть большие бриллиантовые серьги.

Миа Триплтон / © Associated Press

В этом вечернем наряде Миа напомнила свою мать Кейт Уинслет в зеленом платье с золотой вышивкой, которое та носила в 1998 году на церемонии вручения премии «Оскар».

Кейт Уинслет / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press