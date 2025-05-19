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- Шоу-бизнес
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Напомнила мать на "Оскаре": дочь Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в зеленом платье
Молодая актриса сыграла в новом фильме режиссера Уэса Андерсона.
24-летняя Миа Триплтон привлекла внимание в Каннах, поскольку является дочерью оскароносной звезды Кейт Уинслет.
Девушка посетила кинофестиваль, чтобы презентовать фильм «Финикийская схема», в котором сыграла. Молодая актриса блистала перед камерами в наряде от Oscar de la Renta — длинном зеленом платье-бюстье со шлейфом.
На бюстье этот наряд украшали элегантные драпировки из ткани, а также интересная золотая ветка с листьями.
Образ Миа завершила прической с легкими локонами, макияжем и золотыми украшениями, а в ее ушах можно рассмотреть большие бриллиантовые серьги.
В этом вечернем наряде Миа напомнила свою мать Кейт Уинслет в зеленом платье с золотой вышивкой, которое та носила в 1998 году на церемонии вручения премии «Оскар».