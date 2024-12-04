Напомнила Тринити из "Матрицы": Кира Найтли появилась на публике в черном кожаном плаще

Актриса снялась в новом сериале и посетила его премьеру в Лондоне.

Известная британская актриса Кира Найтли посетила мировую премьеру первого сезона шпионского сериала "Черные голуби". Мероприятие проводилось в Лондоне, а шоу будет транслироваться на Netflix.

Кира Найтли / Фото: Associated Press

К фотографам звезда вышла с ног до головы одетая в наряд от Модного дома Chanel. На ней был ансамбль из коллекции осень-зима 2024 года. Она сочетала длинное платье с цветочным декором, а также кожаный плащ с большими пуговицами, который напоминал наряд Тринити из фильма "Матрица".

Образ Найтли дополнила бархатными босоножками, несколькими украшениями в ушах и на пальцах, а также макияжем, прической с легкими волнами.

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Актриса давно сотрудничает с брендом, поэтому всегда появляется в нарядах от него на светских мероприятиях и презентациях. Например, на Уимблдонский теннисный чемпионат она пришла в нежном белом платье с черным бантом, которое тоже было от Chanel.

Кира Найтли / Фото: Getty Images

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