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Напугала ногами в открытых босоножках: у Синди Кроуфорд проблемы с ногтями

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Напугала ногами в открытых босоножках: у Синди Кроуфорд проблемы с ногтями

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Каждый выход звезды - событие, миллионы людей во всем мире рассматривают образ, фиксируя малейшие детали. И не всегда эти детали удачно его дополняют.

Вчера, 13 сентября, в Лос-Анджелесе состоялось очень интересное мероприятие. Главный редактор британской версии Vogue Эдвард Эннинфул OBE представил свою книгу "Видимый человек". 

На презентацию пришла Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер. 

Обе дамы выглядели великолепно, Кайя была в мини-платье с прозрачными вставками, которые позволили рассмотреть ее татуировку в виде головы ангела, и в открытых босоножках на каблуке. 

Синди Кроуфорд надела блузу цвета молочного шоколада с американской проймой и кирпичного цвета плиссированную юбку. Наряд она дополнила нюдовой сумка и нюдовыми очень открытыми босоножками. 

Синди Кроуфорд / © Getty Images
Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Образ можно было бы считать безупречным, если бы не отсутствие педикюра у супермодели. Ее ногти на ногах, покрытые лаком через один, производили впечатление неухоженных, а некоторые, пугающего сине-фиолетового оттенка, выглядели болезненно. Не совсем понятно, почему Синди к такому педикюру надела настолько открытую обувь. Очевидно, красавица не придает значение таким мелочам, как и ее дочь, педикюр которой был тоже далек от идеального. 

© Getty Images
Фото: Getty Images

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