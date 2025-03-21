Напугала внешним видом: звезда "Клиники" появилась в неудачном образе на мероприятии

Она выглядела совсем иначе, чем в те дни, когда играла главную роль в популярном ситкоме.

43-летняя актриса Элиза Коуп, известная многим по роли в последнем сезоне популярного сериала "Клиника", впервые за длительное время появилась на публике. Она посетила премьеру сериала Netflix "Резиденция" в Голливуде.

Для премьеры Элиза надела мерцающее металлическое платье в сочетании с черными замшевыми сапогами до колен и темной норковой шубой, накинутой на плечи. Ее макияж включал драматичные дымчатые тени и нюдовую помаду для губ. Волосы актрисы были уложены в объемную прическу.

Элиза Коуп / Фото: Associated Press

Однако внешний вид Элизы заставил многих поволноваться за нее, ведь выглядела она уставшей и очень худой.

Элиза Коуп / Фото: Associated Press

Возможно, такие изменения во внешности связаны с тем, что Элиза полностью перешла на веганскую диету. Такое решение она приняла из-за пищевой непереносимости. Также актриса не употребляет сахар.

Элиза Коуп / Фото: Associated Press

В интервью 2017 года она призналась: "Я пытаюсь исцелить эту часть себя, а также справиться со своими физическими проблемами естественным путем, вкладывая в свое тело все самое лучшее".

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