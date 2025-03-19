Нара Баптиста с Венсаном Касселем и их общим сыном отдохнула на горнолыжном курорте

57-летний актер Венсан Кассель и его возлюбленная - 28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста – прилетели во Францию, где посетили показ бренда Moncler, который прошел на одном из самых престижных горнолыжных курортах мира – Куршевеле.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Однако пара успела еще и немного отдохнуть. С собой во Французские Альпы они взяли своего двухмесячного сына Каэтано, с ним на руках Нара позировала у вертолета.

instagram.com/narahbaptista

Модель показала фото, на котором запечатлена на лыжах среди заснеженного леса.

instagram.com/narahbaptista

Венсан всегда комментирует публикации своей возлюбленной в Instagram. В этот раз он написал: "Мне понравилось".

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае 24-го пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

В середине января 2025-го у них родился сын. Если для девушки это первенец, то актер – уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки.

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