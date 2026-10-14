Нара Смит выбрала жакет от Schiaparelli с необычным декором в виде овощей

Нара Смит / © Getty Images

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Модель и кулинарный инфлюенсер Нара Смит попала в объектив папарацци на улицах Нью-Йорка, когда направлялась на съемку шоу «The Drew Barrymore Show». Поводом для её визита стала презентация дебютной книги «Homemade», посвящённой кулинарии и домашним рецептам.

Для выхода знаменитость выбрала эксклюзивный образ от Schiaparelli из коллекции «Весна-лето 2027» Ready-to-Wear, созданный под руководством креативного директора бренда Даниэля Роузберри. Центральным акцентом ансамбля стал бархатный вечерний жакет с необычной объемной вышивкой в виде овощей — моркови, редиса и зелени. Причудливый декор отсылает к архивной модели, которую Эльза Скиапарелли — основательница модного дома — представила ещё в 1941 году, переосмыслив её в духе современной высокой моды.

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Нара Смит / © Getty Images

Образ Нари дополнила длинная шелковая юбка глубокого шоколадного цвета, которая придала силуэту изящество и уравновесила фактурный верх. Завершающими штрихами стали туфли с выразительным декором.

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Благодаря сочетанию кулинарных мотивов, роскошных материалов и сюрреалистической эстетики Schiaparelli выход Нары Смит превратился в оригинальное модное заявление, которое гармонично перекликается с причиной её появления в Нью-Йорке. Кроме того, это одно из немногих публичных появлений знаменитости после того, как она сообщила, что у её двухлетней дочери диагностировали рак.

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