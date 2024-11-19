Нарисовала на спине стрекозу: вспоминаем, как Кирстен Данст вышла на красную дорожку с боди-артом

В конце 90-х годов на экраны вышла довольно второсортная комедия под названием "Убийственные красотки". Главные роли в фильме сыграли Кирстен Данст и Дениз Ричардс.

На время своего выхода фильм полностью провалился в прокате, ведь потратили на него 15 миллионов долларов, а собрал он 10,5 и к тому же получил множество неприятных отзывов. Но до того, как все это произошло, молодые и красивые актрисы посетили премьеру картины, которая состоялась в Лос-Анджелесе в 1999 году.

Звездой мероприятия тогда стала актриса Кирстен Данст из-за своего необычного наряда. Она вышла на публику в бордовом костюме, который включал топ на тонких бретельках и длинную юбку. Оба изделия были украшены цветочной вышивкой.

Кирстен Данст / Фото: Getty Images

Интересным решением актрисы было прийти на эту премьеру с боди-артом. На ее спине кто-то нарисовал огромную стрекозу и к тому же украсил стразами. Почему Кирстен решила так дополнить свой образ -загадка, которую можно объяснить только тем, что мода 90-х была очень причудливой и веселой, и актриса захотела выделится.

Кирстен Данст / Фото: Getty Images

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