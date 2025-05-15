Нарушила дресс-код: Холли Берри надела на красную дорожку в Каннах неудачное платье

Холли Берри / © Associated Press

Реклама

Холли Берри посетила показ фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», который состоялся вне конкурса в рамках Каннского кинофестиваля.

Холли Берри / © Associated Press

Холли, которая в этом году является членом жюри кинофестиваля, вышла на красную дорожку в наряде от греческого бренда Celia Kritharioti. Он состоял из черного корсетного топа без бретелек, большого банта сзади и хвоста-шлейфа, а также объемной клетчатой розовой юбки, чем нарушила дресс-код, ведь согласно ему было запрещено приходить на кинофестиваль в объемных нарядах.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Впереди длина юбки была выше колен и зрительно «укорачивала» ноги Холли – однозначно неудачный выбор длины. Как бы фотографы ни пытались сделать удачный кадр, все равно ноги актрисы в этом наряде выглядели не наилучше.

Реклама

Холли Берри / © Associated Press

А еще наряд очень пережимал зону под мышками, что выглядело некрасиво.

Холли Берри / © Associated Press

Аутфит Берри дополнила черными замшевыми босоножками от Aquazzura на шпильках и с ремешками в виде звезд с кристаллами.

Холли Берри / © Associated Press

У актрисы была аккуратная укладка, макияж с персиковыми румянами, роскошное бриллиантовое колье на шее и кольца с бриллиантами на руках.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Напомним, Холли Берри на фотоколле в Каннах предстала в твидовом костюме с жакетом и мини-юбкой от Chanel.

Реклама