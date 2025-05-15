- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1259
- Время на прочтение
- 1 мин
Нарушила дресс-код: Холли Берри надела на красную дорожку в Каннах неудачное платье
58-летняя актриса и член жюри на Каннском кинофестивале неудачным нарядом визуально «укоротила» себе ноги.
Холли Берри посетила показ фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», который состоялся вне конкурса в рамках Каннского кинофестиваля.
Холли, которая в этом году является членом жюри кинофестиваля, вышла на красную дорожку в наряде от греческого бренда Celia Kritharioti. Он состоял из черного корсетного топа без бретелек, большого банта сзади и хвоста-шлейфа, а также объемной клетчатой розовой юбки, чем нарушила дресс-код, ведь согласно ему было запрещено приходить на кинофестиваль в объемных нарядах.
Впереди длина юбки была выше колен и зрительно «укорачивала» ноги Холли – однозначно неудачный выбор длины. Как бы фотографы ни пытались сделать удачный кадр, все равно ноги актрисы в этом наряде выглядели не наилучше.
А еще наряд очень пережимал зону под мышками, что выглядело некрасиво.
Аутфит Берри дополнила черными замшевыми босоножками от Aquazzura на шпильках и с ремешками в виде звезд с кристаллами.
У актрисы была аккуратная укладка, макияж с персиковыми румянами, роскошное бриллиантовое колье на шее и кольца с бриллиантами на руках.
Напомним, Холли Берри на фотоколле в Каннах предстала в твидовом костюме с жакетом и мини-юбкой от Chanel.