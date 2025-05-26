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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Нарушила дресс-код: индийская актриса надела откровенный "голый" лук на Каннский кинофестиваль

Несмотря на новыйе правила, ей ввсе же не запретили выйти на красную дорожку.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алия Бхатт

Алия Бхатт / © Getty Images

Алия Бхатт — 32-летняя индийская актриса и певица — посетила Каннский кинофестиваль и 24 мая вышла на красную дорожку этого легендарного мероприятия в день его закрытия. Алия привлекла всеобщее внимание потому что нарушила дресс-код — она появилась в слишком смелом наряде.

Актриса выбрала ансамбли от Gucci с «голым» эффектом. Ее наряд включал бюстье, длинную юбку и накидку со шлейфом, которые напоминали индийское сари.

Алия Бхатт / © Getty Images

Алия Бхатт / © Getty Images

Однако главной особенностью этого лука от Gucci было то, то он украшен стразами в узор-сетку, а также выполнен из бежевой подкладки. Когда звезда позировала для фото, то казалось, что она обнажена.

Напомним, что буквально за несколько дней до начала кинофестиваля организаторы сообщили, то вносят изменения в правила дресс-кода и теперь звездам запрещено выходить на красную дорожку в слишком откровенных нарядах.

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Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Амаль Клуни_1 / © Associated Press

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Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

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© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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