Нарушила дресс-код: индийская актриса надела откровенный "голый" лук на Каннский кинофестиваль

Алия Бхатт / © Getty Images

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Алия Бхатт — 32-летняя индийская актриса и певица — посетила Каннский кинофестиваль и 24 мая вышла на красную дорожку этого легендарного мероприятия в день его закрытия. Алия привлекла всеобщее внимание потому что нарушила дресс-код — она появилась в слишком смелом наряде.

Актриса выбрала ансамбли от Gucci с «голым» эффектом. Ее наряд включал бюстье, длинную юбку и накидку со шлейфом, которые напоминали индийское сари.

Алия Бхатт / © Getty Images

Однако главной особенностью этого лука от Gucci было то, то он украшен стразами в узор-сетку, а также выполнен из бежевой подкладки. Когда звезда позировала для фото, то казалось, что она обнажена.

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Напомним, что буквально за несколько дней до начала кинофестиваля организаторы сообщили, то вносят изменения в правила дресс-кода и теперь звездам запрещено выходить на красную дорожку в слишком откровенных нарядах.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press