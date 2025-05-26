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- Шоу-бизнес
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Нарушила дресс-код: индийская актриса надела откровенный "голый" лук на Каннский кинофестиваль
Несмотря на новыйе правила, ей ввсе же не запретили выйти на красную дорожку.
Алия Бхатт — 32-летняя индийская актриса и певица — посетила Каннский кинофестиваль и 24 мая вышла на красную дорожку этого легендарного мероприятия в день его закрытия. Алия привлекла всеобщее внимание потому что нарушила дресс-код — она появилась в слишком смелом наряде.
Актриса выбрала ансамбли от Gucci с «голым» эффектом. Ее наряд включал бюстье, длинную юбку и накидку со шлейфом, которые напоминали индийское сари.
Однако главной особенностью этого лука от Gucci было то, то он украшен стразами в узор-сетку, а также выполнен из бежевой подкладки. Когда звезда позировала для фото, то казалось, что она обнажена.
Напомним, что буквально за несколько дней до начала кинофестиваля организаторы сообщили, то вносят изменения в правила дресс-кода и теперь звездам запрещено выходить на красную дорожку в слишком откровенных нарядах.