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Нарушила канон: Сара Джессика Паркер продемонстрировала на съемках сериала нетипичный образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
685
Время на прочтение
1 мин
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Нарушила канон: Сара Джессика Паркер продемонстрировала на съемках сериала нетипичный образ

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Звезда опять оказалось под прицелом фотографов.

Согласно книге художника по костюмам и стилиста Патриция Филд, которая работала над всеми частями сериала "Секс в большом городе", по задумке персонаж Кэрри Брэдшоу всегда должен был быть с голыми ногами, но в продолжении сериала, которое получило название “И просто так…”, явно решили нарушить этот канон.

На новых снимках папарацци звезду сериала Сару Джессику Паркер сфотографировали в бордовых гольфах, которые она сочетала с босоножками на высоких каблуках и юбкой с разрезом. 

Образ актрисы дополнили вельветовый жакет изумрудного цвета, длинная юбка и клетчатая рубашка.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Через плечо у Паркер висела винтажная коричневая сумка на длинном ремешке.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
685
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