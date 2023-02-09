Нарушила канон: Сара Джессика Паркер продемонстрировала на съемках сериала нетипичный образ

Звезда опять оказалось под прицелом фотографов.
Согласно книге художника по костюмам и стилиста Патриция Филд, которая работала над всеми частями сериала "Секс в большом городе", по задумке персонаж Кэрри Брэдшоу всегда должен был быть с голыми ногами, но в продолжении сериала, которое получило название “И просто так…”, явно решили нарушить этот канон.
На новых снимках папарацци звезду сериала Сару Джессику Паркер сфотографировали в бордовых гольфах, которые она сочетала с босоножками на высоких каблуках и юбкой с разрезом.
Образ актрисы дополнили вельветовый жакет изумрудного цвета, длинная юбка и клетчатая рубашка.
Через плечо у Паркер висела винтажная коричневая сумка на длинном ремешке.
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