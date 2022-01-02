Нарушила молчание: беременная Кайли Дженнер поделилась новым снимком

Основательница Kylie Cosmetics поделилась новогодним пожеланием.

Длительное время Кайли Дженнер держала паузу в соцсетях, связанную с трагическими событиями 5 ноября, когда на концерте отца ее детей - рэпера Трэвиса Скотта, случилась массовая давка, в которой погибли и травмировались люди. Концерт проходил в Хьюстоне в рамках музыкального фестиваля Astroworld в парке NRG. На концерте присутствовали около 50 тыс. человек.

Среди пострадавших был девятилетний ребенок, который умер после нескольких дней пребывания на аппарате жизнеобеспечения.

После этих событий родственники погибших зрителей подали на Скота многомиллионные иски. Сейчас семья находится под давлением, и каждое слово Кайли может навредить ситуации, поэтому она ничего не публиковала довольно длительное время. Однако в честь Нового года девушка все же решила подвести итоги и написать небольшой пост, а также показать, как подрос ее живот.

Instagram Кайли Дженнер

"По мере приближения 2022 года я много думала о прошедшем времени и о тех благословениях, которые он принес. Но также и о многих страданиях. Я никогда не забуду этот год и все те значительные изменения, которые он внес в мою жизнь. Я молюсь, чтобы новый год был наполнен большой любовью, и я надеюсь, что все будут чувствовать себя в безопасности и здоровы в течение этого времени", - написала Кайли.

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