Нарушила молчание: жена Уилла Смита прокомментировала инцидент на "Оскаре"

После драки на церемонии высказалась и та, из-за кого она произошла.

После того как актер Уилл Смит ударил на сцене коллегу Криса Рока из-за оскорбительной шутки в адрес своей жены Джады Пинкетт-Смит, прошло уже несколько дней, но прокомментировала инцидент Джада только сейчас. Актриса написала в Instagram: "Это сезон для исцеления, и я здесь для этого".

На первый взгляд может показаться, что фраза не имеет отношения к ситуации, но этот пост стал первым, после скандала.

Напомним, что с 2018 года Джада страдает от алопеции - патологического выпадение волос, приводящего к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы. Из-за болезни актриса страдала из-за депрессий и трудно переживая изменения во внешности.

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