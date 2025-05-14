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- Шоу-бизнес
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Нарушила все правила: Хайди Клум надела прозрачное платье на мероприятие в Каннах
Модель и телеведущая Хайди Клум решила нарушить все новые правила дресс-кода в Каннах.
Перед началом 78-го кинофестиваля стало известно, что теперь гостям нельзя появляться на нем в «голых» платьях и в нарядах с очень длинными шлейфами, однако Хайди эти правила проигнорировала.
В рамках мероприятия она посетила ужин по случаю открытия 78-го ежегодного кинофестиваля. На него Хайди пришла в полностью прозрачном черном платье-боди с необычно оформленным декольте, ведь оно было треугольным. Также она носила черные туфли на каблуках.
Также Хайди вышла на красную дорожку в день открытия кинофестиваля на Лазурном берегу в просто потрясающем платье от известного бренда Elie Saab. Ее наряд имел не только огромный шлейф, но также высокий разрез на юбке.
Платье было как будто создано с огромных лепестков нежно-розового цвета. Свое платье-бюстье звезда дополнила лаконичными босоножками, макияжем, укладкой и длинным маникюром нежного оттенка.