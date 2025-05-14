Нарушила все правила: Хайди Клум надела прозрачное платье на мероприятие в Каннах

Хайди Клум / © Associated Press

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Перед началом 78-го кинофестиваля стало известно, что теперь гостям нельзя появляться на нем в «голых» платьях и в нарядах с очень длинными шлейфами, однако Хайди эти правила проигнорировала.

В рамках мероприятия она посетила ужин по случаю открытия 78-го ежегодного кинофестиваля. На него Хайди пришла в полностью прозрачном черном платье-боди с необычно оформленным декольте, ведь оно было треугольным. Также она носила черные туфли на каблуках.

Хайди Клум / © Associated Press

Также Хайди вышла на красную дорожку в день открытия кинофестиваля на Лазурном берегу в просто потрясающем платье от известного бренда Elie Saab. Ее наряд имел не только огромный шлейф, но также высокий разрез на юбке.

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Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Платье было как будто создано с огромных лепестков нежно-розового цвета. Свое платье-бюстье звезда дополнила лаконичными босоножками, макияжем, укладкой и длинным маникюром нежного оттенка.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press