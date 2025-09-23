Наряд, который стоит взять на заметку: Ники Хилтон показала идеальный осенний образ

Ники Хилтон / © Getty Images

Реклама

Младшая сестра Пэрис Хилтон — светская львица и известная модница Ники Хилтон — посетила Лондон. Она прилетела на Неделю моды, которая проходила в столице Великобритании с 18 по 22 сентября и посетила показ бренда Burberry.

Хилтон надела на мероприятие идеальный осенний наряд, который подойдет для многих случаев: рабочих будней, встречи с подругами или прогулки по осеннему городу. Сама миллионерша нарядилась так на светское мероприятие.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники надела базовый тренч серого оттенка, которым славится бренд Burberry, а также черный топ с круглым вырезом, мини-юбку со складками в культовый клетчатый принт, а также плотные колготки и ботильоны. Волосы Хилтон распустила, сделала нежный макияж и надела украшения от своего бренда.

Реклама

Также в сентябре Ники появилась на церемонии премии Fashion Media Awards журнала The Daily Front Row в Нью-Йорке, где продемонстрировала платье на одно плечо от Oscar de la Renta, а также показ бренда Michael Kors на сезон весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Ники Хилтон в Oscar de la Renta / © Associated Press

Ники Хилтон в Michael Kors / © Associated Press