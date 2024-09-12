Наряд подвел: невеста Джеффа Безоса появилась на мероприятии в помятых брюках

54-летняя Лорен Санчес - невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - посетила саммит Forbes Power Women's Summit 2024, который состоялся 11 сентября в Нью-Йорке.

Женщина надела на это мероприятие белоснежный брючный костюм, который сочетала с белым топом в бельевом стиле. Жакет костюма был приталенный и застегивался на одну пуговицу, а вот брюки были прямыми и однотонными.

Однако наряд немного подвел женщину, поскольку сильно помялся.Особенно заломы ткани было заметно на рукавах и брюках.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram Лорен показала некоторые моменты того дня.

Саммит она посетила, посмкольку написала детскую книгку The Fly Who Flew и занимается ее продвижением.

С тех пор, как в 2019 году стало известно о ее романе с Джеффом, бывшая журналистка постепенно стал одной из самых известных личностей в мире - у нее появляется множество друзей-знаменитостей, она посещает важные мероприятия со своим женихом-миллиардером и даже позировала для Vogue. Например, несколькими днями ранее на этой неделе Лорен посетила третий ежегодный ужин "Забота о женщинах", организованный фондом Kering. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а она блистала на нем в платье с "голым" эффектом от бренда Oscar De La Renta.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

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