Наряд подвел: с моделью случился конфуз на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show 2025
Несмотря на неприятность, девушка не растерялась и продолжила свое дефиле.
24-летняя американская модель Девин Гарсия принимала участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Она продемонстрировала на подиуме несколько роскошных и красивых нарядов и один из них — нежный пеньюар и накидка розового оттенка с небольшим градиентом.
Однако во время дефиле случился небольшой конф — ее длинная накидка запуталась об каблуки босоножек и модели пришлось остановится и исправить это, ведь она могда упасть.
На этих фото можно увидеть, как это случилось:
Но Девин не растерялась и быстро исправила ситуацию и продолжила красиво дефилировать. Затем она продемонстрировала еще один образ в розовом наряде, в котором была похожа на райскую птицу.