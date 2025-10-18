ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Наряд подвел: с моделью случился конфуз на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Несмотря на неприятность, девушка не растерялась и продолжила свое дефиле.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Девин Гарсия

Девин Гарсия / © Associated Press

24-летняя американская модель Девин Гарсия принимала участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Она продемонстрировала на подиуме несколько роскошных и красивых нарядов и один из них — нежный пеньюар и накидка розового оттенка с небольшим градиентом.

Девин Гарсия / © Associated Press

Девин Гарсия / © Associated Press

Однако во время дефиле случился небольшой конф — ее длинная накидка запуталась об каблуки босоножек и модели пришлось остановится и исправить это, ведь она могда упасть.

На этих фото можно увидеть, как это случилось:

Девин Гарсия / © Getty Images

Девин Гарсия / © Getty Images

Девин Гарсия / © Getty Images

Девин Гарсия / © Getty Images

Но Девин не растерялась и быстро исправила ситуацию и продолжила красиво дефилировать. Затем она продемонстрировала еще один образ в розовом наряде, в котором была похожа на райскую птицу.

Девин Гарсия / © Associated Press

Девин Гарсия / © Associated Press

