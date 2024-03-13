Наряд со смыслом: Анджелина Джоли впервые создала платье для церемонии "Оскар"

Обычно Джоли сама является гостьей на подобных церемониях, но в этот раз она была причастна к "Оскару" совершенно иначе.
Актриса Анджелина Джоли, которая только в прошлом году запустила свой бренд Atelier Jolie, дебютировала в качестве дизайнера. Женщина создала наряд для 96-й церемонии вручения премии "Оскар".
Первое платье Джоли пошила для американской журналистки и писательницы Сулейки Жауад, которая появилась в нем на красной дорожке церемонии. Она также является супругой пятикратного обладателя "Грэмми" Джона Батиста и дважды победила лейкемию. Анджелина вдохновилась женщиной и предложила ей стать первой, кто наденет оригинальное изделие от ее бренда.
Джоли создала для Жауад платье из плиссированной ткани серого оттенка, сзади на котором изображен рисунок художника Чеза Геста - это портрет супруга Сулейки, дирижирующего его первой симфонией.
Платье создано из стопроцентного шелка других винтажных материалов. Он имело также не глубокое декольте, подчеркнутую талию и рукава флаттер.
Этот рисунок был выбран для декора платья, поскольку песня It Never Went Away из документального фильма Американская симфония, была номинирована на "Оскар". Слова и музыку к произведению написали Джон Батист и Дэн Уилсон. В фильме рассказывается о годе жизни музыканта Джона Батиста, его музыкальной карьере и борьбе его жены с лейкемией.
"Я глубоко восхищаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою жизнь — как она встречает трудности с силой и грацией. Она - блестящая творческая сила, которая вдохновляет всех, кто её знает. Я бы одела ее на все случаи жизни: дело не в платье, а в том, что любая одежда является продолжением человека", - сказала Джоли изданию Vogue.
Джоли хотела, чтобы платье включало в себя нарисованные от руки принты, напоминающие фильм, поэтому на платье и изображен Батист, дирижирующий оркестром.
"Я использовал технику рисования, которая хорошо известна в Японии: она называется суми-э, и это древний способ рисования тушью суми", - рассказал художник Чез Гест.
Для Геста это был интересный вызов и подход к работе: художник привык рисовать на холстах, а не на одежде.
"Я не был знаком с росписью по шелку и нервничал, потому что не хотел испортить", - говорит он. "Но я включил музыку Джона и не думал, а шел с полным вдохновением и двигался так быстро, как только мог".
"Анджелина хотела, чтобы это была не просто ошеломляющая одежда, а наполненная душой и смыслом. Это был такой уникальный подход к моде", - сказала о платье Сулейка Жауад.
Читайте также:
- Модные повторы на "Оскаре" и Vanity Fair: кто из знаменитостей скопировал наряды коллег
- Сложные дизайны, разрезы и элегантность: в каких платьях Эмма Стоун появлялась на "Оскаре"
- Платье-смокинг, топ-нагрудник и пиджак с драконами: 3 самых эффектных образа мужчин на красной дорожке