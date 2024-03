Наряд со смыслом: Анджелина Джоли впервые создала платье для церемонии "Оскар"

Актриса Анджелина Джоли, которая только в прошлом году запустила свой бренд Atelier Jolie, дебютировала в качестве дизайнера. Женщина создала наряд для 96-й церемонии вручения премии "Оскар".

Первое платье Джоли пошила для американской журналистки и писательницы Сулейки Жауад, которая появилась в нем на красной дорожке церемонии. Она также является супругой пятикратного обладателя "Грэмми" Джона Батиста и дважды победила лейкемию. Анджелина вдохновилась женщиной и предложила ей стать первой, кто наденет оригинальное изделие от ее бренда.

Джоли создала для Жауад платье из плиссированной ткани серого оттенка, сзади на котором изображен рисунок художника Чеза Геста - это портрет супруга Сулейки, дирижирующего его первой симфонией.

Сулейка Жауад и Джон Батист / Фото: Associated Press

Платье создано из стопроцентного шелка других винтажных материалов. Он имело также не глубокое декольте, подчеркнутую талию и рукава флаттер.

Сулейка Жауад и Джон Батист / Фото: Associated Press

Этот рисунок был выбран для декора платья, поскольку песня It Never Went Away из документального фильма Американская симфония, была номинирована на "Оскар". Слова и музыку к произведению написали Джон Батист и Дэн Уилсон. В фильме рассказывается о годе жизни музыканта Джона Батиста, его музыкальной карьере и борьбе его жены с лейкемией.

Сулейка Жауад и Джон Батист / Фото: Associated Press

"Я глубоко восхищаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою жизнь — как она встречает трудности с силой и грацией. Она - блестящая творческая сила, которая вдохновляет всех, кто её знает. Я бы одела ее на все случаи жизни: дело не в платье, а в том, что любая одежда является продолжением человека", - сказала Джоли изданию Vogue.

Джоли хотела, чтобы платье включало в себя нарисованные от руки принты, напоминающие фильм, поэтому на платье и изображен Батист, дирижирующий оркестром.

"Я использовал технику рисования, которая хорошо известна в Японии: она называется суми-э, и это древний способ рисования тушью суми", - рассказал художник Чез Гест.

Для Геста это был интересный вызов и подход к работе: художник привык рисовать на холстах, а не на одежде.

"Я не был знаком с росписью по шелку и нервничал, потому что не хотел испортить", - говорит он. "Но я включил музыку Джона и не думал, а шел с полным вдохновением и двигался так быстро, как только мог".

"Анджелина хотела, чтобы это была не просто ошеломляющая одежда, а наполненная душой и смыслом. Это был такой уникальный подход к моде", - сказала о платье Сулейка Жауад.

