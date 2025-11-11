- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
Нарядилась "девушкой Бонда": Ким Кардашьян в гламурном фиолетовом наряде пришла на 70-летие своей мамы
Звезда реалити воссоздала культовый образ из фильма.
В минувшие выходные американская бизнесвумен и основательница самого популярного реалити современности — Крис Дженнер — отпраздновала с размахом свое 70-летие. На праздник женщины пришли пять ее дочерей и особое внимание привлекла Ким Кардашьян, поскольку нарядилась в кастомный наряд от Модного дома Balmain.
Вечеринка проходила в особняке стоимостью 175 миллионов долларов, миллиардера Джеффа Безоса и его новой жены Лорен Санчес в Беверли-Хиллз и Ким решила соответствовать не только месту, но и событию.
Ее наряд был оммажем на культовый образ Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас» — одной из частей франшизы о Джеймсе Бонде.
Дело в том, что темой вечеринки была эта франшиза об агенте 007. Лук включал топ с тонкими бретельками на спине, а также длинную юбку.
Волосы Ким уложила в высокую прическу в стиле выпускницы, сделала яркий макияж, а также добавила к ансамблю лаконичные серьги с бриллиантами.
Однако этот наряд Кардашьян был такой тесный, что ей было трудно в нем ходить. На одним из видео, которые она опубликовала в Instagram, видно, что знаменитость передвигалась маленькими шажками.