Нарядилась "девушкой Бонда": Ким Кардашьян в гламурном фиолетовом наряде пришла на 70-летие своей мамы

В минувшие выходные американская бизнесвумен и основательница самого популярного реалити современности — Крис Дженнер — отпраздновала с размахом свое 70-летие. На праздник женщины пришли пять ее дочерей и особое внимание привлекла Ким Кардашьян, поскольку нарядилась в кастомный наряд от Модного дома Balmain.

Вечеринка проходила в особняке стоимостью 175 миллионов долларов, миллиардера Джеффа Безоса и его новой жены Лорен Санчес в Беверли-Хиллз и Ким решила соответствовать не только месту, но и событию.

Ее наряд был оммажем на культовый образ Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас» — одной из частей франшизы о Джеймсе Бонде.

Дело в том, что темой вечеринки была эта франшиза об агенте 007. Лук включал топ с тонкими бретельками на спине, а также длинную юбку.

Холли Берри и Пирс Броснан / © Instagram Ким Кардашьян

Волосы Ким уложила в высокую прическу в стиле выпускницы, сделала яркий макияж, а также добавила к ансамблю лаконичные серьги с бриллиантами.

Однако этот наряд Кардашьян был такой тесный, что ей было трудно в нем ходить. На одним из видео, которые она опубликовала в Instagram, видно, что знаменитость передвигалась маленькими шажками.

