Нарядилась феей Динь-Динь: Пэрис Хилтон появилась на вечеринке в неоново-салатовом костюме

Яркий наряд звезды выглядел мило и очень гламурно.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон посетила ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина, которая состоялась 31 октября в Лос-Анджелесе. Звезда нарядилась для праздника в одну из самых узнаваемых мультяшных фей — Динь-Динь из мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн».

Голливудская блондинка уложила свои длинные волосы в высокую прическу, сделала яркий макияж, а также надела неоново-салатовый наряд, почти как у мультяшки. На Пэрис был корсет со стразами и мини-юбка с неровным подолом, которая напоминала лепестки цветка. Ее лук также дополнили салатовые аксессуары: высокие перчатки, очки, пушистая сумка и сапоги, тоже усыпанные стразами. Гламура этому образу добавили небольшие крылья на спине.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Напомним, что также очень креативный костюм на Хэллоуин представила супермодель Хайди Клум. Звезда появилась перед гостями в образе Медузы, а ее муж Том Каулиц был одет в костюм каменного солдата. Это было очень впечатляюще.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

