Нарядилась в стиле хиппи: Сьюки Уотерхаус прогулялась по Нью-Йорку без Паттинсона

Она прогулялась по городу, но попала под прицел папарацци.

Певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая также является жена известного актера Роберта Паттинсона, посетила Нью-Йорк. Она попала под прицел папарацци, когда шла по улице в районе Трайбека. Возлюбленного с ней не было.

Выглядела во время прогулки она стильно, а образ подобрала в стиле хиппи, поскольку сочетала лаконичный топ, терракотовые штаны и замшевые сапоги с кисточками. Также на Сьюки было оверсайз пальто с пуговицами и объемным мехом внутри. На плече она несла большую темную сумку-хобо, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Такие луки в стиле хиппи Сьюки очень любит и часто носит. Она появлялась в них в повседневной жизни, а также неоднократно выступала на сцене во время своих концертах.

Сьюки Уотерхаус на сцене во время концерта / Фото: Getty Images

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