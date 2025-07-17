Нарядились в исторические костюмы: Екатерина Бужинская показала новые семейные фото с отдыха

Екатерина Бужинская с семьей / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская поделилась в Instagram интересными семейными фотографиями с отдыха.

Артистка вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми-двойнятами Екатеринкой и Дмитриком перевоплотились в героев исторического романа. Они одели наряды в стиле аристократии XVIII–XIX веков и сделали памятное фото.

Екатерина Бужинская с семьей / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина предстала в образе прекрасной леди в небесно-голубом пышном платье с кружевным корсетом. Аутфит она дополнила голубой шляпой с цветком, жемчужным ожерельем и перчатками. Ее муж позировал в образе императорского генерала — в белой парадной униформе с золотыми акцентами, эполетами и саблей в руке.

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Дмитрик был маленьким принцем в светло-голубом мундире с золотым декором и эполетами и в треугольной шляпе с золотым декором. В руке он держал саблю. А Екатеринка предстала в образе принцессы в воздушном голубом платье с блестками и белых перчатках без пальцев. Ее голову украшала диадема, а на шее было жемчужное ожерелье. Лук завершил белый кружевной зонтик.

Дети Екатерины Бужинской / © Instagram Екатерины Бужинской

«Я думаю, все помнят, как когда-то в юности на отдыхе семьи делали фото на память в исторических костюмах. Для детей это радость и забава. Эти воспоминания остаются теплыми и яркими в сердце навсегда. Это создает особую атмосферу единства и радости, а также дарит незабываемые мгновения счастья и веселья, которые останутся в памяти на многие годы. Как мы вам?» — подписала снимки артистка.

Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала летний аутфит в наряде с цветочным принтом и сумкой Saint Laurent.