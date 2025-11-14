ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Нарядились все один цвет: Шакира вышла с сыновьями в свет и вызвала много позитивных эмоций у фанатов

Она показала публике своих сыновей-красавцев. Мальчики очень похожи на свою маму-суперзвезду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шакира

Шакира / © Getty Images

48-летняя Шакира посетила премьеру мультфильма «Зоотрополис 2» в Лос-Анджелесе с сыновьями от бывшего бойфренда — футболиста Жерара Пике.

Певица решила нарядится с детьми в одинаковые образы — они все были одеты в лавандовый цвет. Шакира была в красивом платье-водолазке с длинными рукавами, которое также украшали атласные рюши на юбке и высокий разрез, который демонстрировал ее ноги и босоножки с Х-образными ремешками.

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Сыновья Шакиры Милан и Саша были в одинаковых костюмах, которые надели в сочетании с белыми рубашками, кедами и бархатными галстуками бабочками.

Шакира и ее сыновья / © Getty Images

Шакира и ее сыновья / © Getty Images

Синовей певица очень любит одевать одинаково и ранее неоднократно это демонстрировала. В начале года она взяла их на красную дорожку 67-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми», где Милан и Саша появились в серебриспых пиджаках.

Шакира и ее сыновья / © Getty Images

Шакира и ее сыновья / © Getty Images

Мальчики родились у звезды в отношениях с футболистом Жераром Пике. Они познакомились в 2010 году на съемках ее клипа и в результате начали встречаться, и их роман сразу привлек внимание прессы из-за 10-летней разницы в возрасте. Летом 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен Пике.

Шакира на сцене и в обычной жизни (5 фото)

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie