Наряды от Chanel не снимает: дочь Джонни Деппа посетила премьеру фильма-ужасов в Лондоне

Ее наряд был в ретро-эстетике, а дополнила она его массивными украшениями.

25-летняя актриса и модель Лили-Роуз - дочь известных актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради - появилась на премьере "Носферату" - американского готического фильма ужасов Роберта Эггерса. Девушка сыграла в этой картине одну из главных ролей, поэтому на мероприятии к ней было приковано много внимания публики и прессы.

Лили-Роуз надела на красную дорожку наряд от Chanel из коллекции от-кутюр осень-зима 2019. Это был серый костюм созданный в ретро-стилистике и включающий жакет с рукавами три четверти и широкой юбки со складками.

У жакета был большой ворот, а дополнила она его довольно массивными украшениями, серьгами и черными туфлями на каблуках. На лице у Депп был макияж в коричневой гамме, а волосы она уложило в легкуб голливудскую волну на один бок.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила коллега Лили-Роуз по фильму - британская актриса Эмма Коррин. Она надела совершенно прозрачное платье от бренда Alexander McQueen созданное для коллекции весна-лето 2025. Эмма сфотографировалась вместе с Депп.

Лили-Роуз Депп и Эмма Коррин / Фото: Associated Press

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