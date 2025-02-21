Наряды с сердцем, пиджак с калиной и мини-платье с декольте: эффектные образы на бьюти-ивенте в Киеве

В Киеве, в павильоне "Троянда", состоялась презентация первых в Украине шимерных духов для волос от нового украинского бренда уходовой косметики WOW&LOVE. Редакция Леди.ТСН.ua побывала на ивенте и делится с вами подборкой самых эффектных образов участников бьюти-праздника.

Основатели бренда – Александр Шевченко и Алексей Балуев – появились на мероприятии в элегантных луках.

Алина Онопа, Ирэна Винцюк, Александр Шевченко, Алексей Балуев, Анна Луценко, Людмила Грицфельдт/Фото Алены Мартыненко

Александр предстал в стильном черном пиджаке от украинского бренда Jjsquee, декорированном подвижными элементами с красными бусинами в виде грозди калины, в черной футболке, брюках и туфлях.

Александр Шевченко/Фото Алены Мартыненко

На Алексее были черный смокинг, белая рубашка, красный шелковый камербанд, черные брюки и лакированные туфли.

Алексей Балуев/Фото Алены Мартыненко

Рациональный стилист Ирэна Винцук, которая стала лицом одного из ароматов под названием NOEL, продемонстрировала эффектный образ с ног до головы от украинских брендов. На ней был черный кардиган и черный топ с красным объемным сердцем от W8Less, черная юбка L'eskizzo, капроновые колготки в гороховый принт и красные лакированные туфли от Kachorovska.

Ирэна Винцук/Фото Алены Мартыненко

Аутфит Ирэна дополнила красивой прической с локонами, макияжем с черными стрелками, красным маникюром, длинными серьгами и черным клатчем от бренда Verdoni.

Ирэна Винцук/Фото Алены Мартыненко

Ирэна Винцук/Фото Алены Мартыненко

Блогер Ольга Филева, которая в коллаборации с брендом разработала один из ароматов для линейки, появилась в вечернем бархатном платье макси с короткими рукавами и кружевным лифом, а также в кружевных перчатках.

Фото Алены Мартыненко

На шее у нее была кружевная лента-чокер, а в ушах – игривые жемчужные серьги. Укладка с мокрым эффектом и макияж смоки-айс с персиковыми тенями и красной помадой гармонично завершили лук блогера.

Фото Алены Мартыненко

А настоящей королевой ивента была невероятная дрэг-квин Divas Milk, которая за вечер продемонстрировала аж три аутфита.

Divas Milk/Фото Алены Мартыненко

Сначала Divas Milk развлекала гостей своим пением, дефилируя на сцене в красно-черном длинном платье на запах с блестками, широкими рукавами и поясом.

Divas Milk/Фото Алены Мартыненко

Затем она похвасталась стройными ногами в черном мини-платье с глубоким декольте, украшенном стразами.

Divas Milk/Фото Алены Мартыненко

А ближе к концу вечера звезда сияла в черно-белом платье по фигуре с леопардовым принтом и высокими разрезами.

Divas Milk/Фото Алены Мартыненко

Каждый образ дрэг-квин комбинировала с черными стрипами, роскошными украшениями, элегантной высокой прической, ярким макияжем и длинным маникюром.

Александр Шевченко, Divas Milk и Юрий Калуш/Фото Алены Мартыненко

Ирина Татаренко, Ксения Виноградова, Ирэна Винцук, Александр Шевченко, Алексей Балуев/Фото Алены Мартыненко

Алексей Балуев, Алина Онопа, Александр Шевченко, Анна Луценко/Фото Алены Мартыненко

Ольга Филева и Алексей Балуев/Фото Алены Мартыненко

Ирэна Винцюк и Виктория Ямайка/Фото Алены Мартыненко

Ольга Филева и Александр Шевченко/Фото Алены Мартыненко

На мероприятии царила красивая романтическая атмосфера, наполненная магией любви и ароматами шимерных духов. Гости наслаждались драйвовым выступлением шоу-балета, прекрасным пением дрэг-квин, разными интерактивами и приятным общением.

Шоубалет

А счастливчикам, которым удалось найти "свою вторую половинку" и сложить целое сердце, бренд подарил по одному из четырех ароматов презентованной линейки духов.

Гостья ивента с половинкой сердца

Гости бьюти-презентации

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