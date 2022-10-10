"Нас не сломать и не запугать": Ирина Федишин после ракетной атаки обратилась к россиянам

Ирина Федишин опубликовала в Instagram видео, в котором поддержала всех украинцев после утреннего российского массового ракетного обстрела Украины.

Певица назвала Россию страной-террористом и призвала мир помочь нашему народу в борьбе против врага. Она просит увеличить поставки оружия и предоставить ПВО, чтобы оградить население от российских ракетных атак.

Она также обратилась к россиянам, которым сказала, что нас не запугать и не сломить.

"Сегодняшний массовый ракетный удар по Украине – это очередное доказательство, что мы имеем дело с террористами. Но нас не сломать и не запугать. Мы не остановимся, пока не выгоним последнего оккупанта из наших домов и не успокоимся, пока не отвоюем каждый сантиметр украинской земли! Наша цель — победа! Слава Украине!" – написала Ирина.

Ракетный удар по Киеву

Оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким районам Киева. Пятеро человек погибли. Кроме того, более полусотни получили ранения.

В частности, ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Так, одна из враждебных ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии.

Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена приостановили. Подземные станции работали как укрытие. Там собралось много людей. В метро киевляне спели песни.

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