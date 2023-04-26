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Нас ждет много сюрпризов: HBO Max показал первый тизер второго сезона сериала "И просто так…"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
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Нас ждет много сюрпризов: HBO Max показал первый тизер второго сезона сериала "И просто так…"

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Один из самых обсуждаемых проектов опять возвращается на экраны.

HBO Max раскрыл, когда мы увидим второй сезон сериала "И просто так…", и показали первый тизер.

Видео появилось на всех официальных платформах сервиса, и согласно нему, уже в июне мы опять увидим любимых персонажей, а также некоторых старых героев из оригинального шоу "Секс в большом городе", которое выходило на экраны с 1998 по 2004 годы.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон выступают в качестве исполнительных продюсеров сериала вместе с шоураннером Майклом Патриком Кингом. Однако персонаж Ким Кэтролл - Саманта Джонс - не появился в тизере. Похоже, несмотря на многочисленные слухи, актриса так и не вернется в проект.

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Дата публикации
Просмотры
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