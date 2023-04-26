Нас ждет много сюрпризов: HBO Max показал первый тизер второго сезона сериала "И просто так…"

Один из самых обсуждаемых проектов опять возвращается на экраны.
HBO Max раскрыл, когда мы увидим второй сезон сериала "И просто так…", и показали первый тизер.
Видео появилось на всех официальных платформах сервиса, и согласно нему, уже в июне мы опять увидим любимых персонажей, а также некоторых старых героев из оригинального шоу "Секс в большом городе", которое выходило на экраны с 1998 по 2004 годы.
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон выступают в качестве исполнительных продюсеров сериала вместе с шоураннером Майклом Патриком Кингом. Однако персонаж Ким Кэтролл - Саманта Джонс - не появился в тизере. Похоже, несмотря на многочисленные слухи, актриса так и не вернется в проект.
Читайте также:
- В чем на самом деле вышла замуж Кэрри Брэдшоу: история наряда из "Секса в большом городе", о котором не говорят
- Спойлер от костюмеров: странные сумки "И просто так…", которые мы, скорее всего, увидим во втором сезоне
- Новые романтичные кадры: Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт во время продолжения "Секса в большом городе"