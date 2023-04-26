Нас ждет много сюрпризов: HBO Max показал первый тизер второго сезона сериала "И просто так…"

Один из самых обсуждаемых проектов опять возвращается на экраны.

HBO Max раскрыл, когда мы увидим второй сезон сериала "И просто так…", и показали первый тизер.

Видео появилось на всех официальных платформах сервиса, и согласно нему, уже в июне мы опять увидим любимых персонажей, а также некоторых старых героев из оригинального шоу "Секс в большом городе", которое выходило на экраны с 1998 по 2004 годы.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон выступают в качестве исполнительных продюсеров сериала вместе с шоураннером Майклом Патриком Кингом. Однако персонаж Ким Кэтролл - Саманта Джонс - не появился в тизере. Похоже, несмотря на многочисленные слухи, актриса так и не вернется в проект.

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