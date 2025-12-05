ТСН в социальных сетях

«Наш веселий Миколай»: Мария Бурмака презентовала авторскую версию старинной американской песни

Мария Бурмака перепела традиционную американскую рождественскую песню.

Мария Бурмака

Сегодня, 5 декабря Украины Мария Бурмака представляет премьеру песни «Наш веселий Миколай». Это авторская версия старинной традиционной американской песни Jollу Old Saint Nickolas.

«Jolly Old Saint Nicholas» — чрезвычайно популярная в мире рождественская песня, вероятно, созданная в Америке между второй половиной XIX и началом XX века. Она входит в мировую классику рождественских традиционных песен и относится к категории произведений «общественного достояния». Мария Бурмака написала украинский текст к этой песне, назвав ее «Наш веселый Николай». И записала эту композицию специально к детскому арт-терапевтическому спектаклю «Зеленая шапочка и Мохнатый паучок в поисках настоящей дружбы».

«Надеюсь, эта песня украсит рождественские и новогодние дни и ее будут петь не только дети, но и взрослые. Ведь мы все верим в чудеса, а святой Николай обязательно придет ко всем. Потому что он не может не прийти, как поется в этой песне!» — сказала Мария Бурмаку.

