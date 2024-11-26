Наша красавица: Алина Байкова снялась в урбан-фотосессии для украинского бренда

Украинка Алина Байкова - известная топ-модель, которая живет и работает в Нью-Йорке. Она активно поддерживает Украину, украинский бизнес и артистов. Теперь же красавица стала лицом новой рекламной кампании бренда RDNT, основанного дизайнером Андре Таном.

Модель снялась в нескольких образах в стильной урбан-фотосессии. Волосы Алины были собраны в высокий хвост, на лице ей сделали насыщенный макияж. Также она дополнила лук для съемки черным маникюром и бриллиантовыми серьгами в ушах.

Сначала она фотографировалась в черном жакете с оригинальной голубой подкладкой, поскольку она была с принтом в виде морского дна. Надела жакет на съемке модель с топом в рубчик и обтягивающими удобными штанами, которые были расклеены на штанинах.

Алина Байкова / фото: RDNT

Алина Байкова / фото: RDNT

Алина Байкова / фото: RDNT

Во втором наряде Алина заменила топ на лонгслив с принтом и вырезом на груди в виде сердца. Этот лук дополнила также сумка-хобо от этого же украинского бренда.

Алина Байкова / фото: RDNT

Алина Байкова / фото: RDNT

Алина Байкова / фото: RDNT

Алина Байкова / фото: RDNT

Несмотря на то, что Алина активно работает и даже развивает собственный бизнес, она, к сожалению, практически не участвует в модных показах. Однако в прошлом году модель сделала всем невероятный сюрприз и приняла участие в модном шоу Андре Тана в Париже, продемонстрировала на подиуме несколько нарядов. Самым запоминающимся выходом украинки стало появление в эффектном белом платье.

Алина Байкова на шоу RDNT в 2023 году

Алина Байкова и Андре Тан в Париже в 2023 году

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