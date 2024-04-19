Наша красавица: модель Алина Байкова на премьере фильма в Нью-Йорке

Модель Алина Байкова вышла в свет - посетила специальный показ фильма Netflix "Дева и дракон", который состоялся в Нью-Йорке в отеле Plaza. По такому случаю украинка решила надеть интересный наряд, который состоял из эффектного летнего костюма и ярких аксессуаров.

Костюм Алины - полосатые легкие кюлоты и рубашка с полосатыми рукавами и джинсовым передом, которую модель надела на голое тело.

Также Байкова сделала яркий макияж с сияющими тенями на глазах, обула серые туфли с текстурной кожи, а на плече у нее висела оригинальная сумка на цепочке и с вышивкой бисером от украинского дизайнера Александры Токаревой. Волосы украинка собрала в высокий и стильный хвост, а на груди у нее был прикреплен значок с надписью Stand With Ukraine.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Напомним, что много лет звезда живет в одном из престижных районов Нью-Йорка в очень светлой и уютной квартире, которую выставила на продажу. В Сети недавно появились фото ее роскошной квартиры и даже цена.

Читайте также: