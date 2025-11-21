Наша красавица: как выступила на "Мисс Вселенная-2025" украинка София Ткачук

София Ткачук

Реклама

Нашу страну на этом ярком мероприятии представляла 26-летняя София Ткачук, которая родилась в городе Ровно. Она не вошла в топ-30, но все равно достойно презентовала Украину и замечательно держалась.

София подготовила для конкурса несколько образов, но главным было ее роскошное платье от украинского бренда Rosa Bianca. Наряд серебристого цвета создавался кропотливо на протяжении трех недель вручную. Наряд расшит более 5000 кристаллов Swarovski, но также в нем использовался бисер и хрусталь.

София Ткачук / Фото: «Мисс Вселенная-2025»

Также на подиуме София продемонстрировала образ в купальнике. Украинка носила красный раздельный наряд с парео.

Реклама

Во время одного из этапов конкурса Ткачук также вышла на сцену в сверкающем мини с топом и мини-юбкой.

Девушка в возрасте четырех лет вместе с семьей уехала жить за границу, но воспитывалась с украинскими традициями и знает родной язык. Она получила степень бакалавра по специальности «Финансы» от EAE Business School и также свободно владеет английским и испанским языками.

У Ткачук есть опыт в гуманитарных миссиях и бизнесе. Она работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), координировала проекты по сотрудничеству с UNICEF, а также участвовала в разработке альтернативных методов обезболивания для пациентов с тяжелыми заболеваниями. В настоящее время девушка занимается предпринимательством, изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы.