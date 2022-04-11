"Наша родная Украина москаля прогнала": JULIK посвятил песню победе украинцев

Артист представил видео на новую патриотическую композицию.
Украинский шоумен JULIK представил патриотическую композицию "Зозуля". После длительной паузы артист создал строки, в которых предсказывает Украине победу в войне, которую коварно начала страна-агрессор Россия.
Фольклорные мотивы, использование свирели и цимбалы ярко передают самобытность украинского народа. JULIK взял идею из найденной им ранее записи бабушки из Западной Украины.
"Эту песню я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем, и для того, чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы — это народ, который знает, за что борется, а борьба с благими намерениями защитить себя — всегда счастлив конец", — сказал певец.
Ключевая фраза композиции в этих строках: "На березі пташка заспівала - наша, рідна Україна москаля прогнала!"
JULIK убежден, что победа Украины является безоговорочным фактом, который наступит очень быстро.
В видео на песню передана нынешняя ситуация в Украине, когда российский оккупант ступил на украинскую землю. Однако ВСУ и украинский народ мужественно показывает, на что способен, и дает достойный отпор врагам.
Основной посыл песни и клипа – единство и целостность несгибаемого украинского народа. "Зозуля" является композицией победы, славы и гордости за Украину.
"На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля березі сказала:
Ой не плач ти, березенько, за нашу країну
Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину.
На березі пташка заспівала,
Наша рідна Україна москаля прогнала!" – поет артист.
Средства, полученные от дистрибьюции песни и клипа, JULIK передаст на нужды ВСУ и нуждающимся в помощи.
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