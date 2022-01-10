Нашел идеальную замену: новая девушка Канье Уэста носит те же вещи, что и Ким Кардашьян

Нашел идеальную замену: новая девушка Канье Уэста носит те же вещи, что и Ким Кардашьян

В мире шоу-бизнеса модные повторы не редкость, но иногда совпадения в нарядах выглядят довольно странно, особенно если это бывшая и нынешняя возлюбленная знаменитого рэпера.

В последние недели внимание опять приковано к семье Кардашьян, поскольку у Ким роман с Питом Дэвидсоном, а у ее бывшего мужа Канье Уэста - с актрисой Джулией Фокс. Новые отношения супруги не комментируют, но иногда попадают под прицел папарацци, и если о Пите многие уже знают, то роман Канье с Джулией стал для поклонников сюрпризом.

Также нельзя не заметить, что актриса очень похожа на бывшую супругу Уэста и, судя по ее фото с красных дорожек, также имеет похожий с Ким стиль в одежде. Например, во время вечеринки LoubIllusions, которая проходила в рамках Недели моды в Париже в сентябре 2021 года, Джулия появилась на красной дорожке в Atelier Des Lumieres в знаменитом полосатом платье Jean Paul Gaultier.

Джулия Фокс / Getty Images

Точно такой же наряд надевала в 2018 году на церемонию People's Choice Awards Ким.

Ким Кардашьян / Getty Images

Но это был не единственный случай, когда образы девушек повторялись. В начале декабря 2019 года на GQ Men of the Year Джулия надела кружевной комбинезон от Alexander Wang.

Джулия Фокс / Getty Images

Точно в таком же луке на праздновании 40-летия Джона Ледженда в Лос-Анджелесе появилась и Ким, но несколькими неделями позже - 23 января.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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