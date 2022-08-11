Нашел себя: Бруклин Бекхэм, с которым расторг контракт модный бренд, рассказал чем займется дальше

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин – долгое время не мог найти свое призвание в жизни. Но, кажется, 23-летний юноша нашел дело жизни, которое ему очень по душе.

Бруклин дал интервью журналу Variety и снялся в фотосессии, снимками из которой поделился в своем Instagram. Во время беседы с журналистом Бекхэм рассказал, как он нашел свою истинную страсть в жизни.

Бруклин, в котором была разочарована его мать Виктория после расторжения рекламного контракта, рассказал о своих надеждах открыть в Лос -Анджелесе паб, где будут подавать "здоровую простую еду", и устроить реалити-шоу со своей женой Николой.

Ранее парень учился в нью-йоркской школе дизайна Parsons School, где изучал фотоискусство, а теперь учится на шеф-повара и часто делится кулинарными видео со своими подписчиками в Instagram.

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"Я действительно наслаждался фотографией пару лет. Я люблю фотографировать свою жену. У меня все еще есть все мои пленочные камеры, но теперь это просто забавное хобби для меня. Я все еще пытался найти ту вещь, за которую я бы буквально умер, и я нашел ее в кулинарии", - сказал Бекхэм.

"Я хотел бы иметь свой собственный паб. Я бы хотел иметь свои собственные соусы, ножи, кастрюли и сковородки. Не как шеф-повар - я всегда буду учиться готовить. Я хочу иметь так много телешоу, и, надеюсь, однажды открою паб в Лос-Анджелесе, потому что Лос-Анджелесу нужен паб", - заявил Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Он также отметил в интервью, что они с женой Николой хотели бы принять участие в реалити-шоу и показать миру динамику своих отношений.

"Я всегда говорил своей жене, что мы должны сделать реалити-шоу, потому что она такая забавная. И мы все время выводим друг друга из себя. Иногда она не понимает моего английского юмора", - шутит парень.

Напомним, сейчас в прессе активно ходят слухи о том, что между Николой и мамой Бруклина Викторией Бекхэм вражда. Ссора случилась на свадьбе пары. Бруклин всячески поддерживает жену, но ссор из избы публично не выносит.

Бруклин Бекхэм / Фото: Associated Press

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