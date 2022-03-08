"Наши воины – герои всей планеты": Маша Ефросинина записала трогательное обращение к защитникам Украины

Телеведущая все 12 дней войны продолжает записывать мотивирующие и информационные видеоролики, которыми делится в своем Instagram.

В новом видео Мария поблагодарила всех воинов ВСУ, добровольцев теробороны, всех мужчин, которые сейчас во время войны пошли защищать свою родину и которые помогают Украине скорее одержать победу над российскими оккупантами.

Ефросинина сказала, что каждый из этих мужчин должен знать, как сильно украинские женщины гордятся своими защитниками, а также пообещала им, что каждая женщина дождется своего защитника и устроит ему самый незабываемый прием. Ради такой встречи точно стоит жить и вернуться.

"Ребята! Наши воины! Наша защита! Вы - наша будущая победа. Мы гордимся вами! Любим вас! Знайте это каждую минуту вашей такой опасной сейчас жизни… Слава вам! Слава Украине!", - написала Мария в подписи.

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