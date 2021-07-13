Нашла любовь: участница шоу "Холостяк-11" показала своего парня

Джессика Чеги очень счастлива в новых отношениях.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги после завершения проекта наконец-то нашла свою любовь, которую решила не держать в секрете. Джесс так счастлива, что ей хочется об этом кричать на весь мир.

Девушка опубликовала в Instagram милое фото со своим бойфрендом, сделанное во время совместной поездки в Грузию. Его имя она не называет, но откровенно признается ему в искренних чувствах и любви.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Наша встреча была не случайной. Именно в тот момент, именно в этом городе мы с тобой должны были встретиться. Первый разговор над вечерним Киевом, первый танец в парке и первый поцелуй под дождем я запомню навсегда. Но как мы с тобой встретились через жизнь снова.

За долгое время одиночества я почувствовала себя любимой девушкой, которую оберегают, уважают и балуют в теплых объятиях.

Когда ты счастлив, то хочется кричать об этом на весь мир. А именно Ты делаешь меня невероятно счастливой. Каждая мелочь, каждую открытую дверь, каждый комплимент, каждое выполненное мое желание и неожиданный подарок и твоя внимательность делает меня именно той слабой девушкой, которой я не позволяла себе быть. Поэтому скрывать Тебя дальше не могу. Потому что хочется кричать о том, как я тебя Люблю.

Не знаю, как сложится жизнь дальше, но сейчас я решила слушать свое сердце, а оно говорит, что мое место быть рядом с тобой", — написала Чеги под фото.

А главный герой шоу "Холостяк-11", в свою очередь, регулярно показывает фото и видео со своей избранницей — Анной Богдан.

Читайте также: Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан призналась, что ей помогло избавиться от целлюлита

Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку